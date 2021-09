Valami történhetett ott, ahol Szijjártó is járt, karanténban a résztvevők

Hatékonyabb a Johnson and Johnson vakcinája, ha azt ismétlő oltásként is beadják − jelentette be a vállalat. Mint mondták, a vakcina így is hatékony, de egy ismétlő oltás beadása után a hatékonysága akár 94 százalékra is emelkedhet.

Jelenleg a vakcinát egydózisú oltóanyaként használják, hatékonysága a koronavírus ellen 70 százalék körül van meghatározva.

A napi.hu a Reutersre hivatkozva azt írja, hogy ez az információ különösen fontos most, amikor járványgörbék emelkedést mutatnak, hiszen a delta-variáns miatt egyre többen fertőződnek meg.