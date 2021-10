Újabb szigorításokat vezetne be az ukrán elnöki hivatal a koronavírus terjedése miatt. Az újabb karanténintézkedések között van többek között az is, hogy a buszokra, a vonatokra és a repülőkre is csak védettségi igazolvánnyal engednék fel az utasokat.

Ukrajnában egy hét alatt egyharmaddal nőtt az új koronavírusos betegek száma. Míg két hete 64 606, a múlt héten már 90 079 beteget regisztráltak az országban − írja a Kárpáthír.