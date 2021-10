Sorban állnak az emberek a román oltópontok előtt, miután az országban súlyos járványügyi korlátozásokat vezettek be az utóbbi napokban.

Az országban eddig kevesen adatták be maguknak a vakcinát, amelynek következtében az utóbbi hetekben tízezrek kapták el a fertőzést naponta. Ezen a héten azonban könnyen lehet, hogy megdőlnek az oltási rekordok.

A korlátozások miatt oltattam be magam. Most már én is úgy látom, hogy mindenkinek meg kellene ezt tennie, hogy véget vessünk ennek a világjárványnak