A múlt héten Izraelben azonosították az egész világon a legtöbb új koronavírus-fertőzöttet a lakosság arányában.

Az izraeli átfertőzöttségi adatok azért is meglepőek, mert egy nagy arányban átoltott országáról beszélünk: a Financial Times január 22-ei kimutatása szerint 100 lakosra 192,6 beadott dózis jut, vagyis átlagosan majdnem megvan a 2 vakcina/fő.

Persze ezen belül vannak oltatlanok és 3-szor, vagy (most már) 4-szer beoltottak is (Izraelben az év eleje óta adják be a negyedik dózisokat a Pfizer vakcinájából – az országban szinte mindenki ezt kapta). Meg kell jegyezni továbbá azt is, hogy az oltás elsősorban a súlyos szövődmények ellen ad védelmet, nem a megfertőződés ellen.

Izraelt a múlt héten megelőzte ugyan a kevesebb mint 50 000 lakossal rendelkező, Dánia autonóm területének minősülő Feröer-szigetek, de ha őket Dánia részeként könyvelik el a listán, akkor Izraelben volt lakosságarányosan a legtöbb fertőzött (Dánia pedig a második helyen áll).

Izrael és Dánia után Andorra, Franciaország, Szlovénia, Portugália, a Seychelle-szigetek, San Marino, Gibraltár, Grönland, Izland, a Maldív-szigetek és Belgium következett a kimutatásban.

A mintegy 9,4 milliós népességű Izraelben jelenleg több mint félmillió, 527 233 aktív esetet tartanak nyilván. Rajtuk kívül további 187 867 embernek is házi karanténban kell tartózkodnia, mert fertőzöttekkel érintkeztek. A kórházi ellátást igénylő 2181 beteg közül 783-an vannak súlyos állapotban, és 144-en vannak lélegeztetőgépen.

Az országban folyamatos nő a kórházi ápolást igénylő betegek száma, ezért Nachman Ash professzor, az egészségügyi minisztérium főigazgatója további koronavírus-osztályok megnyitására utasította a kórházakat. Eran Szegál járványelemző professzor szerint most tetőzik az ötödik hullám, a napi megbetegedések száma már ezen a héten csökkenhet.

