Norvégia csaknem az összes fennmaradó korlátozást megszünteti, mivel a koronavírus-fertőzések száma valószínűleg már nem veszélyezteti az egészségügyi szolgáltatásokat, jelentette be Jonas Gahr Stoere miniszterelnök szombaton – írja a Reuters.

Az észak európai ország ennek ellenére néhány területen továbbra is fenntart bizonyos korlátozásokat, mint például a Svalbard sarkvidéki szigetvilágra vonatkozóan. A kormány közleménye szerint a Svalbardba látogatóknak,továbbra is tesztelniük kell magukat az érkezés előtt és után is.

A most bejelentett lazításoknak köszönhetően a norvégoknak többé már nem kell távolságot tartani és búcsút inthetnek a maszkoknak is.

Kinyithatnak a szórakozóhelyek is és ezentúl a fertőzött személyeknek nem kell elszigetelniük magukat.

A Norvégiába utazók számára eltörlik a kötelező negatív tesztet, még a be nem oltottak esetében is.

A skandináv állam decemberben vezetett be részleges korlátozásokat az újonnan felfedezett omikron-variáns rohamos terjedése miatt. A több mint ötmilliós országban a járvány kitörése óta eddig összesen 1 024 379 ember kapta el a fertőzést, és 1 513 ember halt meg koronavírussal összefüggő megbetegedésben.