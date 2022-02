Két kismama csodálatos megmenekülése

A javuló járványhelyzetnek köszönhetően Spanyolországban a szurkolók teljesen visszatérhetnek a sportrendezvényekre, március negyedikétől a nézőszám ismét 100 százalékos lehet zárt és szabadtéren egyaránt – jelentette be Carolina Darias spanyol egészségügyi miniszter szerda este Madridban.

A tárcavezető a tartományok egészségügyi tanácsosaival tartott heti egyeztetése után számolt be a korlátozás feloldásáról, amely zárt térben 75 százalékos, szabadtéren 85 százalékos kihasználtságot engedélyez jelenleg.

Hangsúlyozta: nem módosítanak sem a maszkviselési kötelezettségen, sem a dohányzási tilalmon a sporteseményeken, ahogy továbbra sem lehet ételt vagy italt fogyasztani a lelátókon.

A tartományok is sorra oldják fel a különböző korlátozó intézkedéseket, mára egyedül a Kanári-szigeteken van érvényben összejövetelekre vonatkozó létszámkorlátozás. A szigetek mellett Kantábriában, Galíciában és Valenciában limitálják továbbra is azt, hogy a vendéglátóhelyeken mennyien ülhetnek egy asztalnál. Utóbbi két tartományban oltási igazolást is kérnek.

Az egészségügyi minisztérium legfrissebb jelentése szerint az elmúlt egy napban 37 ezer új koronavírusos fertőzöttet regisztráltak, egy héttel ezelőtt számuk még súrolta a 63 ezret.