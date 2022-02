A Starbucks dolgozói szerint bunkóbbak lettek a vásárlóik a Covid alatt

A Starbucks amerikai és kanadai részlegének mostani, illetve korábbi munkatársai azt állítják, hogy a koronavírus-járvány idején a vásárlóik bunkóbbak lettek, és a korábbiakhoz képest gyakrabban balhéztak a vendéglátóhelyeken.

A Business Insidernek nyilatkozva a Starbucks 27 dolgozója arról számolt be, hogy a pandémia alatt a vevők gyakran káromkodtak, szitkozódtak, vagy éppen néhány alkalommal hozzá is vágták az italukat a felszolgálókhoz.

Elismerték, hogy a leggyakrabban a járványügyi intézkedések miatt különböztek össze a vevőkkel.

legtöbbször a maszkviseléssel volt problémájuk a vendégeknek, ezek az esetek néha tettlegességig vagy a rendőr kihívásáig is elfajultak.

A járványügyi intézkedések mellett még az is konfliktusokhoz vezetett, hogy a pandémia miatt gyakran előfordult, hogy nem érkeztek meg időben a szállítmányok, és ezért kifogytak a készleteik néhány termékből.

Bár a vevőkre szinte a vendéglátás minden szektorában egyre több panasz érkezik a pandémia miatt, a Starbucksnál volt néhány olyan problémakör, ami egyedinek számított. Ezek közé tartozott például az, hogy a telefonos applikációjuknál problémák akadtak a rendelésekkel, valamint hogy sokan olyan, kínálatban nem szereplő italokat akartak megrendelni tőlük, amilyeneket rendszerint a TikTok nevű videómegosztón láttak.

A TikTokot be kellene szántani

– egyenesen ezt mondta a fentiekkel kapcsolatban az egyik New York-i Starbucks kávézó korábbi menedzsere.

Az alkalmazottak azt is kifogásolták, hogy a cég üzletpolitikája miatt csak nagyon nehezen tudtak fellépni a rendbontók ellen. Egyikük azt mondta, hogy szerinte ezt a Starbucks vendégei is észlelték, és emiatt is mertek megtenni olyan dolgokat náluk, amilyeneket máshol nem. Sokan el is hagyták a pályát az alkalmazottak közül.

A dolgozók megjegyezték azt is, hogy a fentiekkel szemben természetesen voltak ellenpéldák is, méghozzá általában azoknak a vevőknek a személyében, akik rendszeres visszatérők voltak náluk.

