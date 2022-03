A külföldi és a magyar sajtóban is körbefutott egy téves információ, miszerint Boris Johnson a Visegrádi Négyekkel (V4) együtt katonai segítséget ígért Ukrajnának. A bejelentés – ha igaznak bizonyul – azért is lett volna meglepő, mert a magyar kormány hétfőn egy rendeletben erősítette meg azt, hogy továbbra is fenntartják az „élet kioltására alkalmas fegyverek” Magyarországon keresztül Ukrajnába történő szállításának tilalmát. Ehhez képest a fenti bejelentés 24 órán belüli teljes hátraarcot jelentett volna.

A mondat – amely szerint a V4-ek megegyeztek volna a fegyveres szállításokról, és amelyet aztán sokan átvettek – a brit Press Association (PA) tudósításába került be. Ők írták azt, hogy Boris Johnson a V4-ekkel közösen ígért fegyveres segítséget Ukrajnának, máshol azonban nem látható nyoma ennek a mondatnak.

Így például abban a hivatalos közleményben sem, amelyet a V4-ek kiadtak a találkozóról (ebben a dokumentumban fegyverekről, katonaságról még csak szó sem esik).

Ugyanakkor a brit kormányfő valóban beszélt fegyveres segítségről, csak ez a mondat nem a V4-ekkel kapcsolatban, hanem már a közös V4-es találkozó utáni brit–lengyel egyeztetésen hangzott el. Itt a brit és a lengyel kormányfő valóban megegyezett abban: „biztosítani fogják” azt, hogy további fegyveres szállítmányok érkezzenek Ukrajnába.