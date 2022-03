Még ha tartózkodnak is az állásfoglalástól, Bangui és Bamako továbbra is Moszkva afrikai befolyása középpontjának számít – számolt be a Le Monde.

Oroszország védelmében a Közép-afrikai Köztársaság és Mali nem csatlakozott Eritreához, az egyetlen afrikai nemzethez, amely március 2-án az ENSZ közgyűlése előtt ellenezte az ukrajnai agressziót elítélő határozatot.

Tartózkodásuk azonban semmiképpen sem jelenti azt, hogy eltávolodtak Oroszországtól: orosz offenzívát támogató tüntetést szerveztek a Közép-afrikai Köztársaság fővárosában, Banguiban.