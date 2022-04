Az Accor francia szállodacsoport nem távozik Oroszországból, továbbra is nyitva tartja szállodáit Ukrajnában és Oroszországban is, mert ott „rendkívül értékes, sőt nélkülözhetetlen” szolgáltatásokat nyújt – jelentette be Sébastien Bazin vezérigazgató szombaton a France Inter rádióban, hozzátéve, hogy nem járul hozzá az orosz háborús erőfeszítésekhez, mert „nem fizet adót” Oroszországban.

Nem ott keresek pénzt, így senki sem mondhatja nekem, hogy az orosz háborút finanszírozom. Nem fizetek adót, mert ott pénzt veszítek, 32 százalékos kihasználtságnál vagyunk, s amikor elérjük az 55 százalékot, akkor kezdünk csak pénzt keresni

– mondta a vezérigazgató.