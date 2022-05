Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter szerint Németország meghozott egy fontos politikai döntést, hogy függetlenedjen az orosz gáztól – jelentette be németországi látogatása után a külügyminiszter a Facebook-oldalán.

Két hónappal ezelőtt Németország azt mondta, hogy az orosz olajembargó lehetetlen. Most pedig Németország az egyik vezető hatalom, amely valóban szorgalmazza az olajembargót. Sokat beszéltünk a gázembargóról is. Az orosz gáz óriási probléma, és ezt a függőséget meg kell szakítani

– fogalmazott Dmitro Kuleba. Majd hozzátette, a németeknek több időre van szükségük, hogy megoldják országuk gázellátását.

A külügyminiszter arról is beszámolt, hogy Ukrajna európai uniós tagjelölti státuszát is megvitatták Németországban. Elmondása szerint Ukrajna azt szeretné, hogy ez a június végi EU-csúcson létrejöjjön – számolt be az Unian.