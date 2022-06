Csütörtökön a NATO védelmi miniszterei döntést hozhatnak arról, hogy növelik a katonai szövetség jelenlétét a kelet-európai tagállamokban – közölte szerdán Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára.

A NATO legfőbb tisztviselője Brüsszelben tartott sajtótájékoztatót a védelmi miniszterek találkozója előtt. Emlékeztetett arra, hogy a háború kitörése óta megduplázták a NATO harccsoportjainak számát, és Balti-tengertől a Fekete-tengerig növelték a csapatok létszámát, készültségét.

Most olyan döntésekre készülünk, amelyek hosszú távon is biztosítják azt, hogy a szövetséges tagállamok területének minden centiméterét meg tudjuk védeni

– fogalmazott Jens Stoltenberg, hozzátéve azt is: mindez a létszámban, a nagyobb harcerőben és nagyobb harckészültségben is megnyilvánul.

Újságírói kérdésre válaszolva a NATO-főtitkár azt is elárulta, hogy egyes kelet-európai országokban az eddigi ezredszintű harccsoportok helyett most már dandárszintűeket, vagyis jóval nagyobb létszámú egységeket hoznának létre. Hozzátette azt is, hogy ez nem minden országra igaz, de azt nem részletezte, hogy mely országokat érintené ez az átalakítás.