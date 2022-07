Amennyiben az oroszoknak sikerül elfoglalniuk a Donbászt, akkor Odessza elfoglalása lehet a következő céljuk – ezt mondta Natalija Bugaljova, az Institute for the Study of War (ISW) nevű kutatóközpont ukrán elemzője.

Bugaljova egy interjúban beszélt arról, hogy az oroszoknak céljuk lehet a jelentős orosz nyelvű kisebbséggel rendelkező Odessza elfoglalása is, egyelőre azonban csak rakétákkal tudják lőni a várost. Arra nincs esélyük, hogy egy offenzívát indítsanak ellene, és ez addig így is marad, amíg a Donbászt teljesen el nem foglalják.

De a terveik nem változtak. Ha beássák magukat délen, akkor később Odessza elleni is támadást fognak indítani

– mondta Bugaljova, aki szerint Odesszára az oroszoknak a fekete-tengeri export és Dél-Ukrajna ellenőrzéséhez, valamint a moldovai Dnyeszter-menti köztársaság szakadárjainak támogatásához is szükségük lenne.