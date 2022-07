Egy ukrán származású amerikai kongresszusi képviselő, Victoria Spartz levelet írt Joe Biden amerikai elnöknek. A politikus a Kyiv Independent szerint azt írta: Volodimir Zelenszkij elnöki hivatalának vezetője, Andrij Jermak túl nagy befolyásra tett szert, ezáltal elszabotálja többek között a korrupcióellenes lépéseket is Ukrajnában.

Victoria Spartz szerint Andrij Jermaknak már eddig is nagy befolyása volt az ukrán védelmi minisztériumban, és az utóbbi időben más kormányszerveknél is a befolyásának növelésére törekszik, ugyanis ő állhat az ukrán főügyész, valamint a hírszerzés vezetőjének leváltása mögött is (az utóbbi napokban ezt spekulálták már az ukrán sajtóban is).

Az amerikai képviselőnő szerint Jermak és helyettese, Oleh Tatarov a közeljövőben az ukrán korrupcióellenes főügyész kinevezését is szabotálhatják, mivel szerinte az újonnan kinevezett főügyész, Andrij Kosztin gyakorlatilag az ő emberük, és ő az, aki dönthet ebben a kérdésben.

Victoria Spartz ezenkívül azt írta, hogy Zelenszkij hivatalának működése egyre kevésbé átlátható, mindeközben pedig visszaélnek a hatalmukkal azáltal, hogy nem nyilvános rendeletek útján, „a megfelelő eljárás nélkül” veszik el az állampolgárságot bizonyos ukrán polgároktól. A politikus levele végén úgy fogalmazott: mindez nemzetbiztonsági kérdéseket vet fel Ukrajnában, és szerinte a Biden-kormánynak is lépnie kell az ügyben.