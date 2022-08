Zelenszkij bosszút esküdött

Legalább hat civil meghalt, és további 16 megsérült, miután orosz rakéták csapódtak be a harkivi kollégiumba – jelentette be Oleh Szinyehubov, a regionális katonai közigazgatás vezetője, írja az Ukrinform.

*6 killed, 16 wounded in Russian shelling of northern Kharkiv.



President Volodymyr Zelensky said a residential building was completely destroyed in the shelling of Kharkiv's Saltivka residential neighborhood on Aug. 17.



* Kyrylo Tymoshenko/ Telegram pic.twitter.com/SyjOSnN191