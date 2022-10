Putyin és Lukasenko összefogott, titkos mozgósítás zajlik Belaruszban

Néhány orosz asszony több ezer zoknit köt az orosz fronton harcoló katonáknak, de nem azért, hogy a harcok közben viselhessék őket. Az önkéntesek azért kötik őket, hogy ha a katonák bevetés után felveszik, akkor jó érzéssel jusson eszükbe a hazájuk.

Azért csinálom, hogy emeljem a harcosaink morálját, akik most Ukrajnában vannak vagy oda készülnek, hogy támogassam őket, hogy érezzék, a hazájuk mögöttük áll

– mondta az egyik önkéntes.

Ők értünk vannak, mi pedig őértük. Kötnék én sapkát, takarót is, még be is takarnám őket, ha lehetne