Nyugtalanító pletyka terjed az ukrán hadseregről

Az Institute for the Study of War (ISW) elemzői szerint rendkívül valószínűtlen, hogy az orosz csapatok el tudják foglalni Kijevet, még akkor is, ha ismét Belarusz területéről támadják meg az ukrán fővárost.

Valerij Zaluzsnyij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka az Economistnak adott interjújában elmondta, hogy az oroszok mintegy 200 ezer új katonát képeznek ki. A fegyveres erők vezetőjének nincsenek kétségei afelől, hogy ismét Kijevet akarják célba venni.

Az ISW elemzői úgy vélik, hogy az orosz fegyveres erők nagymértékben leépültek, és hiányzik belőlük a harci erő.