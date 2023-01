A Szent Péter téren elkezdődött XVI. Benedek gyászszertartása

Olasz kiadók több könyve is megjelenik a következő hetekben a szombaton elhunyt XVI. Benedekről, köztük olyan is, amely azzal az időszakkal foglalkozik, amikor már lemondott a pápaságról – számolt be az MTI.

Georg Gänswein érsek, XVI. Benedek magántitkára két könyvön is dolgozott.

Az olasz Piemme kiadó január 12-én publikálja a Nient'altro che la verita (Semmi más, csak az igazság) című kötetet. A kiadó közleménye szerint Gänswein azokról a támadásokról számol be a könyvben, amelyek a pápát érték pontifikátusa alatt. A könyv társszerzője Saverio Gaeta olasz újságíró.

A Mondadori kiadó a néhai pápa néhány eddig kiadatlan esszéjét és más írásait publikálja január 30-án Che cos'é il cristianesimo – quasi un testamento spirituale (Mi a kereszténység – mintegy spirituális testamentum) címmel.

A San Paolo kiadó pedig január 25-re tervezi Orazio La Rocca könyvének kiadását: a Ratzinger la scelta. „Non sono scappato” (Ratzinger, a választás. „Nem futottam el”) című kötet tíz év kiemelkedő pillanatait dokumentálja. A könyv Gänswein előszavával jelenik meg.

XVI. Benedek nyugalmazott pápa, aki 2005 és 2013 között volt a római katolikus egyház feje, 95 éves korában, szombaton 9 óra 34 perckor hunyt el a vatikáni Mater Ecclesiae- (Egyház Anyja) kolostorban.