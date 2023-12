Rendkívüli riadót rendeltek el Kárpátalján hajnalban

Előző posztunkban említettük, hogy dróntámadás érte Ukrajnát vasárnap estétől kezdve.

A lehetséges csapások miatt órákon át riadó volt érvényben az ország bizonyos részein. Az Ukrajinszka Pravda szerint

még Kárpátalján is riadót rendeltek el a hajnali órákban.

Az ország nyugati régióban, főként Kárpátalján a többi régióhoz képest ritkábban adnak ki figyelmeztetést. Most azonban a Krím félsziget irányából érkező drónok miatt ott is kiadták a veszélyjelzést.

Az Ukrajinszka Pravda szerint a légierő először azt közölte, hogy a Herszoni területről Mikolajiv felé tartanak az orosz által küldött Sahid drónok. Később azt mondták, hogy több másik régió (Kirovohrad, Dnyipropetrovszk) felé is drónok mennek.

Helyi idő szerint nem sokkal éjfél előtt azt jelentették, hogy a legtöbb drón északnyugati irányban halad. Akkor már a központi régiók zömében riasztás volt érvényben.

A drónok a légierő szerint többször is irányt változtattak Ukrajna légterében. Az éjjeli órákban fokozatosan egyre nyugatabbra figyelmeztettek a támadás veszélyére, és helyi idő szerint 3.34-kor Kárpátaljára vonatkozóan is azt jelentették, hogy fennáll a dróntámadás veszélye (eközben az ország keleti felén rakétatámadásra is figyelmeztettek).