Az ukrán haditengerészet parancsnoka rossz hírt közölt

A krími parlament diplomáciai ügyekért és nemzetközi kapcsolatokért felelős bizottságának feje, Jurij Hempel meghívta Tucker Carlson amerikai műsorvezetőt a félszigetre.

Meghívjuk Tucker Carlsont, hogy személyesen jöjjön el a Krímbe, és nézze meg, milyen dinamikusan fejlődik a félsziget, és találkozzon az itt élő emberekkel. Nincs titkunk azok előtt a politikusok és újságírók előtt, akik a saját szemükkel akarják látni, mi történt és mi történik a Krímben

– mondta Hempel a RIA Novosztyinak.

Tucker Carlson egyébként annak apropóján hívhatták most meg, hogy a napokban Moszkvában járt: a Mash nevű orosz Telegram-csatorna szerint február 3-án este a Spartacus című balettelőadást nézte meg a moszkvai Nagyszínházban. A műsorvezető tavaly ősszel beszélt arról is, hogy szeretne interjút készíteni Vlagyimir Putyinnal, de állítása szerint ezt megtiltották neki az amerikai hatóságok (Carlsonnak egyébként tavaly nyáron Orbán Viktorral is volt alkalma beszélgetni).