Az Egyesült Államokban az év eddigi legnagyobb szenzációja a Fekete Párduc című film, ami elképesztő sebességgel dönti a rekordokat, sokan pedig már arról beszélnek, hogy ez lehet az első film a Marvel-univerzumból, ami Oscar-jelölést szerez.

Hosszú út áll még a film előtt, a gálára viszont már megérkezet maga a Fekete Párduc, vagyis Chadwick Boseman, aki a fotósoknak be is mutatta a tradícionális wakandai köszönést, amit jó eséllyel még a gálán is fogunk látni.