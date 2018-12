Róluk szólt a mozi 2018-ban

Huszonhét év után újra Diák-Oscart nyert egy magyar rövidfilm, az Ostrom. Egy magyar animáció, a Ruben Brandt, a gyűjtő pedig elsőként az egész estés animációk közül Oscar-jelölt lehet. Herendi Gábor most sem tudott hibázni, megint az ő filmjére voltak a legtöbben kíváncsiak a magyar rendezők közül. Ami Hollywoodot illeti, Bradley Cooper rendezőként is bizonyított, Spike Lee visszatért, Tom Cruise pedig kiradírozhatatlan a legsikeresebb sztárok közül. Összeszedtük, hogy kikről szólt 2018 a mozikban.

Bradley Cooper

Senki nem hitt benne, Bradley Cooper mégis elkészítette a Csillag születik negyedik remake-jét, amiben minden létező feladatot magára vállalt. Ő volt az egyik forgatókönyv- és dalíró, az egyik főszereplő, a producer és a rendező is. Utóbbi feladatot úgy hajtotta végre, mintha folyamatosan be lenne állva, egy percre sem akart ugyanis kiesni karaktere, az alkoholista Jackson Main bőréből. Úgy tűnik, hogy megérte: a Csillag születik egyszerre lett közönség- és szakmai siker. A költségei tízszeresét hozta vissza, és a jövő évi Oscar egyik nagy esélye. Cooper négy eddigi jelölése után ezúttal nagy valószínűséggel díjjal mehet haza. Arról nem is beszélve, hogy a film legnagyobb slágere, a Shallow már 151 millió megtekintésnél jár a YouTube-on. Így még szomorúbb, hogy Cooper és Mundruczó Kornél közös filmje, a sokáig tervezgetett Deeper végül kútba esett.

Lady Gaga

A Csillag születik nemcsak Bradley Cooper, hanem Lady Gaga pályáján is mérföldkő. Bár nem ő, hanem Beyonce volt az első választás a szerepre, Gaga bebizonyította, hogy az Amerikai Horror Story-ért kapott Golden Globe-ja nem a véletlen műve volt. Ally szerepében nemcsak énekelnie kellett, hanem hitelesen játszania is. És bár a film számos ponton reflektál az életére és a Lady Gaga-jelenségre, vagyis ha kis részben is, de magát játssza benne, ettől még a feladat nem lett kisebb. Lady Gaga hibátlan volt énekesként és színészként is, megérdemelten száll harca többek között Nicole Kidmannel és Glenn Close-zal a legjobb színésznő díjáért a Golden Globe-on. Az Oscar-jelölés is garantált.

Rami Malek

2018 egyik legnagyobb filmsikere a Queen frontemberének életéről szóló Bohém rapszódia. Még úgy is az, hogy a film Freddie Mercury egyik arcát mutatta csak meg, és az életrajzi mozik egyik legnagyobb csapdájába beleesve idealizálta a főhősét. Az pedig végképp nem szimpatikus, hogy az énekes melegségéről úgy beszél, mintha az csak valamilyen gyerekbetegség lett volna. Pedig ha valakiről, akkor Freddie Mercuryról lehetett volna ellentmondásos, izgalmas, felkavaró filmet készíteni. Hogy a Bohém rapszódia még ebben a kilúgozott verzióban is ennyire sikeres, annak a Queen magával ragadó zenéjén kívül a főszereplő, Rami Malek az oka. Az elsősorban a Mr. Robot sorozatból ismert Malek tökéletesen átlényegült, még a legnagyobb Queen-rajongókat is meggyőzte a játéka. Ráadásul az Oscaron imádják, ha valaki ügyesen utánoz egy néhai hírességet, szóval Malek is tutira ott lesz a jelöltek között.

Ethan Hawke

Amit biztosan felróhatunk a hazai moziforgalmazásnak idén, hogy Paul Schrader négyzetalakban felvett, Bergman-i hatásokat mutató drámája, a First Reformed nem jutott el hozzánk. (A hitehagyott címmel DVD-n mutatták csak be Magyarországon.) Pedig nincs olyan kritikus, aki ne áradozott volna a Taxisofőr forgatókönyvírójának új filmjéről, amiben Ethan Hawke egy papot játszik, akiből a gyász és a kétségbeesés hatására ökoterrorista bűnöző lesz. “Egy csodás karrierből is kimagasló Ethan Hawke-alakítást” láthatunk, írta az Index szerzője is. Ráadásul Hawke idén egy teljesen más stílusú filmben, a Nick Hornby regénye alapján készült A Meztelen Juliet-ben is remekelt. Ebben a keserédes vígjátékban egy kiégett, visszavonult rocksztárt alakít, aki éppen az egyik legnagyobb rajongója barátnőjével gabalyodik össze. Hát mi kell még, hogy végre hozzávágjanak egy díjat?

Emily Blunt

Tavasszal az év egyik nagy horrorsikerében, a Hang nélkül-ben láthattuk Emily Bluntot. A film amolyan családi vállalkozásban készült, Blunt férje, John Krasinski volt a rendező és a másik főszereplő. A Hang nélkül hollywoodi mércével mérve fillérekből, mindössze 17 millió dollárból készült, és 340 milliót kerestek vele. A kritika pedig annyira szerette, hogy végre egy eredeti ötleten alapuló, újszerű horrort kapnak a nézők, hogy most is 95 százalékon áll a Rotten Tomatoes-on. Blunt a gyerekeit elszántan védelmező, várandós családanya szerepében azt az erős, de nem érzéketlen karaktert hozta, amit annyira szerettünk tőle A holnap határán-ban vagy a Sicarióban is. (Mellesleg csupa nagyszerű filmről beszélünk, Blunt nagyon ritkán adja a nevét gagyihoz.) Év végén pedig érkezik a következő nagy dobása, a Mary Poppins visszatér, amiben a címszerepet alakítja. Egy Golden Globe-jelölést máris begyűjtött érte, és valószínűleg nem áll meg itt.

Tom Cruise

Ki hitte volna, hogy a nyáron bemutatott Mission: Impossible - Utóhatás lesz Tom Cruise közel negyven éve tartó karrierjének anyagilag legsikeresebb filmje? Nem mintha ne tett volna érte eleget: szokás szerint maga hajtotta a végre a legveszélyesebb akciójeleneteket, még a bokáját is eltörte egy balul sikerült ugrás következtében. Aztán erre a balesetre és Cruise vakmerőségére felhúzták az év legjobb, leghatásosabb mozis marketingkampányát. De nem csak ezért lett sikeres a film. A Mission: Impossible - Utóhatás megőrzött valamit a sorozat első részének eleganciájából és titokzatosságából, a negyedik rész öniróniájából és az ötödik magabiztosságából. Egyszerre volt régimódi, klasszikus hollywoodi mozi, de közben megvolt benne minden, aminek ma egy akciófilmben meg kell lennie. Tom Cruise persze soha nem pihen: már a Top Gun folytatását forgatja.

Spike Lee

Hosszú évek mélyrepülése után tért vissza Spike Lee, nem is akárhogyan. Új filmje, a megtörtént eseményeken alapuló BlacKKKlansman - Csuklyások elnyerte a zsűri nagydíját Cannes-ban. Lee a 2006-os A belső ember óta nem készített igazán sikeres (és jó) filmet, pedig korábban olyan remekművek fűződtek a nevéhez, mint a Szemet szemért, a Dzsungelláz, a Malcolm X vagy Az utolsó éjjel. És amikor már azt hittük, hogy Spike Lee-ben ennyi volt, ennek a karriernek vége, akkor előállt ezzel a filmmel, ami a Golden Globe-on és az Oscaron is komolyan esélyes. A BlacKKKlansman - Csuklyások dühös, agitál, győzköd, ahogy minden Spike Lee-film, de közben laza és vicces is.

A legmenőbb magyarok idén Herendi Gábor Ha valaki igazán ismeri a magyar mozinézők igényeit, akkor az Herendi Gábor. Tavaly ő rendezte a legnézettebb magyar filmet, a Kincsemet 450 ezer nézővel. Idén újra ő csalta a legtöbb nézőt moziba a magyar rendezők közül: a Valami Amerika harmadik részét közel 370 ezren látták. Bármit is gondolunk erről a filmről, (és mi nem gondolunk túl sok jót) a többi magyar film meg sem tudta közelíteni ezt az eredményt. Herendi következő filmje egy titokzatos sci-fi thriller, a magyar-kanadai Lifelike lesz. Nagypál Orsi A Valami Amerika 3 sikere borítékolható volt, az viszont, hogy Nagypál Orsi első filmjét, a Nyitvát ennyire fogják szeretni a nézők, igazi meglepetés. Nagypál korábban a Terápia, a Csak színház és más semmi és a Tóth János sorozatokat rendezte, vagyis drámában és humorban is volt rutinja. A Nyitva egyszerre lett térdcsapkodós vígjáték és komoly kérdéseket feszegető párkapcsolati utazás. Szamosi Zsófia Szamosi Zsófia tavaly még az Oscar színpadán állt, amikor a főszereplésével készült Mindenki megnyerte a legjobb rövidfilmnek járó díjat. Eddig egyetlen magyar színésznő sem léphetett erre a színpadra, de az idei éve simán felülmúlta az előzőt. Az Egy nap című film ugyanis, amiben egy kizsigerelt, háromgyerekes anyát játszik, elnyerte Cannes-ban a filmkritikusok díját, a FIPRESCI-t. Az év egyik legjobb magyar filmje többek között Szamosi érzékeny, minimalista játékától lett nagyszerű. Milorad Krstić A szerb származású, de Magyarországon élő festő, látványtervező és animációs művész, Milorad Krstić eddig csak egy animációs rövidfilmet rendezett 1995-ben. Első egész estés filmjével, a Ruben Brandt, a gyűjtővel viszont valósággal berobbant a köztudatba. A Ruben Brandtot az amerikai sajtó az Oscar-esélyes animációk közé sorolta, olyan filmek közé, mint A hihetetlen család 2, a Kutyák szigete vagy a Ralph lezúzza a netet. Schwechtje Mihály Ha egy rendező igazán meg akar csinálni egy filmet, akkor semmi nem tarthatja vissza. Jó példa erre Schwechtje Mihály, akinek első filmjét a Filmalap egy forinttal sem támogatta, ahogy elutasították a Terápia harmadik évadából vagy több remek kisfilmből is ismert rendező összes többi nagyjátékfilmes pályázatát is. Mégis elkészült A Remélem legközelebb sikerül meghalnod :), amit minden kamasznak és minden kamaszt nevelő szülőnek látnia kéne. Kovács István Huszonhét év után nyert újra Diák-Oscart egy magyar film, Kovács István Ostrom című rövidfilmje. Az Ostrom Kovács István diplomafilmje a Színház- és Filmművészeti Egyetem mesterszakán, ahol Enyedi Ildikó volt az osztályfőnöke. Kovács korábban a Betonzajjal felhívta magára a figyelmet, később pedig az első világháborús Szürke senkiket rendezte.