Új korszak kezdődhet a Netflixnél, rossz hírünk van

Mostanában egyre sűrűbben előfordulnak a Netflixen olyan sorozatok, amelyeknél a hosszabb etapokat két adagra bontják, ilyen volt az Ozark utolsó felvonása és A nagy pénzrablás: Korea is. Hozzá kell tenni azért, hogy ez a szokás még mindig különlegességnek számít az online videótárnál, annyira, hogy a Stranger Things 7+2 epizódos felosztása is sokakat meglepett: a misztikus produkció nagyobbik adagját május 27-én, a befejezést pedig július 1-jén tűzték képernyőre.

Iparági értesülések szerint komoly változás történt a színfalak mögött, a Netflix vezérigazgatója, Reed Hastings nem zárkózik már el attól, hogy a cég a jövőben más tartalomszolgáltatási modellre váltson. Azaz a darálás szempontjából ideális és eddig sikeres módszert újra cserélhetik.

Hetente jöhetnek majd az új sorozatrészek a Netflixre.

A probléma a Netflix jelenlegi modelljével az, hogy hiába nézik meg rengetegen az új és visszatérő sorozatok friss évadait, akadnak olyan nézők, akik képesek egy-két nap alatt kivégezni az összes epizódot. A nagy cégeknek nyilván fontos, hogy minél tovább beszéljenek az egyes sikercímekről az emberek a közösségi médiában. A Netflix alkotásai esetében a hype képes akár egy hét alatt elhalni, hiszen a következő pénteken már újabb kiemelt premier van soron. Kis túlzással pedig a nép elfeledkezik róla, mit is nézett egy héttel korábban.

A Stranger Things 4 felszabdalásának is köze lehet ahhoz, hogy a Netflix hirtelen modellváltást kezdett el fontolgatni, hiszen ennek köszönhetően kétszer is, május végén/június elején és júliusban is Hawkins-lázban égtek az előfizetők... ám az első számú indok valószínűleg az, hogy a Netflix érezhetően lépéskényszerbe került.

A Netflix nyakában lohol a konkurencia

A streamingszolgáltató korábban egyeduralkodó volt, és megtehették azt, hogy olyan bontásban teszik közzé a tartalmaikat, ahogyan csak kedvük szottyan. 2022-re azonban elég durván elkezdtek felzárkózni a vetélytársak.

Az Amazon Prime megcsinálta minden idők legdrágább tévésorozatát, A Gyűrűk Ura: A Hatalom Gyűrűit, kitolták az első két epizódot szeptember 2-án, és a nyolc részes évadot azóta is heti jelleggel sugározzák péntekenként. Az HBO saját gyártása, a Sárkányok háza című Trónok harca-előzményszéria augusztus 22-e óta jelentkezik minden hétfőn az HBO Maxon. Az etap tíz epizódból áll majd, így két és fél hónapig mindenképp közbeszéd tárgya lesz a Targaryen-família civakodása.

Ehhez képest a netflixes Sandman: Az álmok fejedelme körüli felhajtás, és a miatta kitört botrány is két, maximum három napig foglalkoztatta az embereket. Pedig a Neil Gaiman képregényein alapuló, 30 éve tervezett tévés adaptáció legalább olyan minőséget hozott, mint bármelyik előbb említett fantasy.

Persze kivételek mindig vannak, a Squid Game esetében hetekig-hónapokig tartott az őrület, de a Netflixnek ritkán sikerül ennyire belenyúlnia a tutiba. Még úgy is, hogy a nagy számok törvénye alapján jóval nagyobb esélyük van rá, mint a konkurenciának. Hiszen a Netflix még mindig a legtöbb új heti tartalmat publikáló streamingszolgáltató.

A Disney+ is hasonló módszert követ, mint az Amazon és az HBO Max, csak ők a Marvel és Star Wars sorozatokkal ügyeskednek. A nemrég hazánkban is elérhető szolgáltatáson heti jelleggel jelentkezik a She-Hulk első évada, és bár a Zsivány Egyes spin-offja, az Andor szeptember 21-én az első három részével kerül fel a Disney+-ra, a maradék kilenc epizód hetiben jön, a finálé november 23-án lesz.

Végül, de nem utolsó sorban a Különválás című zseniális scifi-nek, A Moszkitó-part című feszült családi drámának, na és a Fekete madár című bizarr börtönös sorozatnak is otthont adó Apple TV+ sem a Netflixet követi, ők is az egy hét/egy epizódos módszerre esküdnek.

Muszáj alkalmazkodni a megváltozott piachoz

A Netflixnél változás szelei fújnak, a cég előbb-utóbb kénytelen lesz alkalmazkodni a megváltozott piachoz, ha hosszabb ideig fenn szeretnék tartani a sorozatnézők érdeklődését egy-egy sikercím irányában. Az online videótár a közelmúltban sok előfizetőt elvesztett, emiatt új előfizetési csomagot vezetnek be, ahol igaz, hogy reklámok szakítják meg a tévézést, de potom pénzért lehet majd élvezni a Netflix-tartalmakat.

Azt biztosan kijelenthetjük, hogy az új Gyűrűk Ura-sorozat és a Sárkányok háza esetében sokkal jobban élvezzük azt, hogy több hetes esemény jellege van egy-egy évadnak. A nézők a fórumokon, főleg a Redditen együtt találgatják, hogy ki-kicsoda, kivel mi lesz. Mindezek mellett elborult teóriáknak örülhetünk, és valóban közösségi élménnyé válik a sorozatnézés. Még úgy is, hogy tőlünk esetenként több ezer kilométerre ülő emberekkel diskurálunk.

Akinek csak és kizárólag Netflix előfizetése van, az ebből a buliból csúnyán kimarad jelenleg.