Golden Globe-díj: A Netflix páros lábbal rúgta rá az ajtót Hollywoodra

A HFPA, a Hollywoodban dolgozó külföldi újságírók (a Hollywood Foreign Press Association) díjátadója, azaz a januárban megrendezésre kerülő Golden Globe-gála jelzi a filmes/tévés díjátadó-szezon kezdetét. Utána jön az Oscar és az egyes céhek (rendezők, színészek, stb.) díjai, így elég jó indikátor tud lenni arra, hogy a szakma (már ha az újságírók oda tartoznak) kiket szeretett egy adott évben, de nagyon.

Ha ebből indulunk ki, akkor ez lesz az az év, amikor a Netflix mennybe megy, hiszen a filmes és a tévés kategóriákban is 17-17 jelölést kaptak, ezzel listavezetők – a filmek között több testhosszal, hiszen a második helyezett Sony 8 jelölést gyűjtött be, a tévéseknél meg paraszthajszállal, ott a második helyezett HBO 15 jelölést kapott. Akad meglepetés bőven:

Robert De Niro nem kapott jelölést Az ír című filmért, de a film így is 5 jelölést kapott.

A legtöbb jelölést a szintén netflixes Házassági történet kapta (6).

A Volt egyszer egy Hollywoodnak is öt jelölés jutott.

A Trónok harcát mindössze egy kategóriában jegyezték.

Négy-négy jelöléssel a Csernobil, a A korona és az Hihetetlen vezeti a tévés listát.

Három jelölést kapott a The Morning Show, az Apple+ zászlóshajója.

A legjobb női főszereplő (vígjáték) kategóriában csak a Netflix és az Amazon sorozatainak szereplői kaptak jelölést.

A HFPA szereti úgy reklámozni a Golden Globe-ot, hogy ez a díjátadó egy laza, hollywoodi parti, szemben az Oscar merevségével: a sztárok körasztaloknál ülnek, esznek, isznak, dumálnak, és a tévéközvetítés révén mi is úgy érezhetjük, hogy részei vagyunk a bulinak. Az est végére egyre többen berúgnak, így a köszönőbeszédek is egyre viccesebbek lehetnek, bár igazán botrányos dolgokat az elmúlt tíz évben leginkább csak az a Ricky Gervais mondott a nyitó monológban és a felkonfokban, aki jövőre ötödjére vezeti majd a gálát 2010, 2011, 2012 és 2016 után.

Az első, és eddig egyetlen magyar Golden Globe-ot Nemes Jeles László filmje, a Saul fia nyerte 2016-ban. A díjakat 2020. január 5-én adják át.

Íme a jelöltek:

Film:

Legjobb dráma:

1917 (Universal)

Az ír (Netflix)

Joker (Warner)

Házassági történet (Netflix)

A két pápa (Netflix)

Legjobb vígjáték vagy komédia:

A nevem Dolemite (Netflix)

Jojo Nyuszi (Fox)

Tőrbe ejtve (Lionsgate)

Volt egyszer egy Hollywood (Sony)

Rocketman (Paramount)

Legjobb animációs film

Jégvarázs 2 (Disney)

Így neveld a sárkányod 3 (DreamWorks)

A hiányzó láncszem (UA)

Toy Story 4 (Disney)

Az oroszlánkirály (Disney)

Legjobb idegennyelvű film:

Legjobb rendező:

Bong Joon Ho, Élősködők (NEON)

Sam Mendes, 1917 (DreamWorks)

Todd Phillips, Joker (Warner)

Martin Scorsese, Az ír (Netflix)

Quentin Tarantino, Volt egyszer egy Hollywood (Sony)

Legjobb férfi főszereplő (dráma):

Christian Bale, Az aszfalt királyai (Fox)

Antonio Banderas, Fájdalom és dicsőség (Sony)

Adam Driver, Házassági történet (Netflix)

Joaquin Phoenix, Joker (Warner)

Jonathan Pryce, A két pápa (Netflix)

Legjobb női főszereplő (dráma):

Cynthia Erivo, Harriet (Focus)

Scarlett Johansson, Házassági történet (Netflix)

Saoirse Ronan, Kisasszonyok (Sony)

Charlize Theron, Botrány (Lionsgate)

Renee Zellweger, Judy (BBC)

Legjobb férfi főszereplő (vígjáték vagy musical):

Daniel Craig, Tőrbe ejtve (Lionsgate)

Leonardo DiCaprio, Volt egyszer egy Hollywood (Sony)

Taron Egerton, Rocketman (Paramount)

Roman Griffin Davis, Jojo Nyuszi (Fox)

Eddie Murphy, A nevem Dolemite (Netflix)

Legjobb női főszereplő (vígjáték vagy musical):

Ana de Armas, Tőrbe ejtve (Lionsgate)

Cate Blanchett, Hová tűntél, Bernadette? (UA)

Beanie Feldstein, Éretlenségi (UA)

Emma Thompson, Talk Show (Amazon)

Awkwafina, A búcsú (A24)

Legjobb férfi mellékszereplő (dráma és vígjáték vagy musical)

Tom Hanks, Egy kivételes barát (Sony)

Anthony Hopkins, A két pápa(Netflix)

Al Pacino, Az ír (Netflix)

Joe Pesci, Az ír (Netflix)

Brad Pitt, Volt egyszer egy Hollywood (Sony)

Legjobb női mellékszereplő (dráma és vígjáték vagy musical)

Kathy Bates, Richard Jewell (Warner)

Annette Bening, A jelentés (Amazon)

Laura Dern, Házassági történet (Netflix)

Jennifer Lopez, A Wall Street pillangói (STX)

Margot Robbie, Botrány (Lionsgate)

Legjobb forgatókönyv

Noah Baumbach, Házassági történet (Netflix)

Bong Joon Ho & Jin Won Han, Élősködők

Anthony McCarten, A két pápa (Netflix)

Quentin Tarantino, Volt egyszer egy Hollywood (Sony)

Steven Zaillian, Az ír (Netflix)

Tévé

Legjobb dráma:

Hatalmas kis hazugságok (HBO)

A korona (Netflix)

Megszállottak viadala (BBC America)

The Morning Show (Apple TV+)

Utódlás (Showtime)

Legjobb férfi főszereplő (dráma):

Brian Cox, Utódlás (HBO)

Kit Harington, Trónok harca (HBO)

Tobias Menzies, A korona (Netflix)

Billy Porter, Póz (FX)

Rami Malek, Mr. Robot (USA Network)

Legjobb női főszereplő (dráma):

Jennifer Aniston, The Morning Show (Apple TV+)

Olivia Colman, A korona (Netflix)

Jodie Comer, Megszállottak viadala (BBC America)

Nicole Kidman, Hatalmas kis hazugságok (HBO)

Reese Witherspoon, The Morning Show (Apple TV+)

Legjobb sorozat (vígjáték):

Barry (HBO)

Fleabag (Amazon)

A Kominsky-módszer (HBO)

A csodálatos Mrs. Maisel (Amazon)

A politikus (Netflix)

Legjobb férfi főszereplő (vígjáték):

Michael Douglas, A Kominsky-módszer (Netflix)

Bill Hader, Barry (HBO)

Ben Platt, A politikus (Netflix)

Paul Rudd, Az élet önmagammal (Netflix)

Rami Youssef, Ramy (Hulu)

Legjobb női főszereplő (vígjáték):

Christina Applegate, Halott vagy (Netflix)

Rachel Brosnahan, A csodálatos Mrs. Maisel (Amazon)

Kirsten Dunst, On Becoming a God in Central Florida (Showtime)

Natasha Lyonne, Végtelen matrjoska (Netflix)

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag (Amazon)

Legjobb minisorozat vagy tévéfilm:

A 22-es csapdája (Hulu)

Csernobil (HBO)

Fosse/Verdon (FX)

A legharsányabb hang (Showtime)

Hihetetlen (Netflix)

Legjobb férfi színész (minisorozat vagy tévéfilm):

Russell Crowe, A legharsányabb hang (Showtime)

Jared Harris, Csernobil (HBO)

Sam Rockwell, Fosse/Verdon (FX)

Christopher Abbott, A 22-es csapdája (Hulu)

Sacha Baron Cohen, A kém (Netflix)

Legjobb női színész (minisorozat vagy tévéfilm):

Joey King, A tett (Hulu)

Katilyn Dever, Hihetetlen (Netflix)

Helen Mirren, Nagy Katalin (HBO)

Michelle Williams, Fosse/Verdon (FX)

Merritt Wever, Hihetetlen (Netflix)

Legjobb férfi mellékszereplő (sorozat, tévéfilm vagy minisorozat):

Alan Arkin, A Kominsky-módszer (Netflix)

Kieran Culkin, Utódlás (HBO)

Tobias Menzies, A korona (Netflix)

Stellan Skarsgård, Csernobil

Henry Winkler, Barry (HBO)

Legjobb női mellékszereplő (sorozat, tévéfilm vagy minisorozat):