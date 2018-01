Az ember intuitíve is gondolhatná, hogy semmi jó nem származhat abból, ha elkezdi harapdálni az iPhone-ja akkuját. Egy kínai férfi mégis így tett, amikor egy szaküzletben pótakkut készült vásárolni a telefonjához. Az ezt követő látványos robbanásról videó is készült, ezt beágyazni sajnos nem lehet, de ide kattintva megtekinthető, illetve a lényeget ebben a gifben is összefoglaltam:

Az Engadget szerint a magyarázat, hogy a kínai boltokban gyakran futni hamisított Apple termékekbe, ezért a férfi valószínűleg az akku eredetiségéről akart meggyőződni.

Szerencsére senkinek nem esett baja.