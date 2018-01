Ennek ugyan mi értelme? Ennek ugyan mi értelme? - csak ezt tudtam ismételgetni magamban, amikor ezt a videót láttam. Egy mumbai fodrászszalon promózza magát ezzel a videóval, ahol azt a különleges technikát találták ki, hogy a frizura elkészítése közben konkrétan felgyújtják a vendég haját.

Azon kívül, hogy az egész jól mutat, tényleg nem sok értelme van. A szalon tulajdonosa a brit Metrónak azt mondta, olyan speciális anyaggal fújják be a vendég haját, hogy az a fejbőrt nem égeti meg, a lángok viszont pik-pakk eltávolítják a töredezett hajvégeket. Azt a tulaj se tagadta, hogy azért itt a marketing is szerepet játszott. Igazi attrakciók eddig csak a női fodrászatban voltak, de ők most a férfiaknak is akarnak nyújtani valami különlegeset.