Egy Mason nevű kisfiú bemászott a plüssmarkoló játékgépbe a floridai Titusville egyik éttermében, de kijönni már nem tudott onnan egyedül - adta hírül a Sky News.

A fiú nem tudta a hagyományos, pénzbedobós-kimarkolós módszerrel megszerezni az áhított plüssjátékot, ezért inkább valahogy bemászott érte. Az étteremben pont ott volt egy szolgálaton kívüli tűzoltó, aki értesítette kollégáit, ők segítettek kiszabadítani a fiút, de szét kellett szedni hozzá a gépet.

A young boy who was really set on getting a stuffed toy from a claw machine at a Florida restaurant ended up getting stuck inside it pic.twitter.com/ViyerSyyab