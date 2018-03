A fotón látható szimpatikus fiatalember Tyler Blevins, közkeletű becenevén Ninja, és pár hete döntötte meg a Twitch.tv-n a legtöbb előfizető rekordját, átlépve az 50 ezres álomhatárt. Aztán most a napokban meglett neki a százezer is. A Twitch egy stream platform, ahol emberek azt közvetítik, hogy videojátékokkal játszanak, és közben ezt kommentálják, webkamerán át. Ninja streamjét most éppen 45 ezren nézik élőben. Az előfizetés azt jelenti, hogy bedobsz havi 5 dollárt, és cserébe olyasmiket kapsz, mint a cseten használható speciális szmájlik, vagy felmentés a reklámok nézése alól. Na, ilyenből van hősünknek 100 ezer. Az előfizetői díjon feleznie kell a Twitch-csel, vagyis jelenleg 250 ezer dollár (bő 60 millió forint) csorog be neki ebből havonta.

És ez tulajdonképpen csak a zsebpénz, mert a twitch-es streamereknek az igazi bevételük a direkt adományokból származik, amiket a nézők dobálnak be adás közben, ha éppen nagyon támogathatnékjuk van.

Ninja egyébként az xboxos Halo-sorozattal kezdte a profi gémer karrierjét, tavaly év végén váltott a pécés Playerunknown's Battlegroundra, majd idén az új közönségkedvenc Fortnite-ra.

