Egy hete írtuk meg, hogy olvasóinknak hála új otthonra lelt a kalandos életű Sanyi és Pici cica. Hajni, az új gazda akkor azt írta, hogy Sanyit nem viselte meg a gazda- és környezetváltozás, "egy hiper jó fej cukipofa", Pici azonban bekuckózott a kanapé alá, és egész nap ott kuksol. Nos, eltelt pár nap, és Hajni lelkendezve számolt be az új fejleményekről, miszerint az eleinte félős Pici is feloldódott.

Pici a totális menekülésből/rejtőzködésből/éh ségsztrájkból a szombat esti órákban - vagyis kereken egy héttel az érkezése után - minden átmenet nélkül egyszer csak megjelent a székem alatt, majd a cipőm kifényezése után a videón is látható módon hangos dorombolással hanyatt vágta magát, jelezvén, hogy igazán díjazná, ha végre megvakargatnám a hasát :)) Ezzel egyidőben elkezdett enni (nem, inkább falni) is, és bár a törzshelye azóta is az ágy alatt vagy a gardróbfüggöny jótékony takarásában van, ha hívom, előjön és bújik, törleszkedik. Sanyi meg azóta is a nappali megkerülhetetlen ura és dísze egyben, még a négyévesemet is tök jól viseli, aki valamiért nem hiszi el nekünk, hogy a macska nem gerjed a különböző hangú és méretű matchboxokra és főállásban azokkal szórakoztatja.