Szóval a MEDVE után itt van a róka, sőt, rókák! De semmi ok az aggodalomra. Az MTI képszerkesztőségén kiadott fotókon legalábbis idillinek tűnik az anya és kölyök vörös róka (Vulpes vulpes) péntek délutánja. A képek a Pest megyei Pomáz környékén, egy erdőszéli réten készültek. Magyarországon egyébként az 1990-es évek közepétől erősen megnőtt a rókaállomány, ma már ezer hektáronként átlagosan több mint tíz róka él, és megkezdődött a rókák urbanizációja, azaz városban megjelenése is – nagyjából két éve már budai rókainvázióról is hírt adhattunk.

6 Galéria: Vörös róka Pomáz környékén Fotó: Kovács Attila / MTI