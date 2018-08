A University of the West of England új tanulmánya a London környékéről (Birmingham és Aylesbury) a városba tartó vonatokon elérhetővé tett ingyenes wi-fi hatásait vizsgálta, és az derült ki, hogy a megvizsgált 5000 utas 54 százaléka használta a hálózatot céges levelezésre.

Az utasok már a munkába menet is leveleket küldenek, de az is jellemző volt, hogy hazafele menet fejeznek be olyan feladatokat, amikre nap közben nem jutott idejük. Az ingázás közben céges e-maileket írók és olvasók aránya ennél egyébként nagyobb is lehetett, hiszen a kutatók csak a wi-fit használókat nézték, azokat nem, akik mobilnetről leveleztek céges ügyben. Dr Juliet Jain, a kutatás egyik szerzője szerint a munka-magánélet egyensúly felborulása miatt érdemes lenne megfontolni, hogy az ingázás időtartamát beleszámítsák a munkaidőbe. (BBC)