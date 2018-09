Most ünneplik Indiában Ganésa, az elefántfejű hindu isten születésnapját. A buli 10 napig tart, ez a kép az 5. napon készült Mumbaiban, amikor az istenség szobrát alámerítették egy tóba.

Ganésa egyébként mint a Kezdetek és Akadályok ura Indiában a vállalkozások isteneként is ismert, de ő a tudományok és művészetek védnöke, valamint az értelem és a bölcsesség istene is. A legenda szerint ő jegyezte le a Mahábháratát, és nagy lelkesedésében még az agyarát is letörte, hogy íróeszköznek használja.