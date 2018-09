Filmbe illő jelenet játszódott le a dublini reptéren: egy férfi előbb az üvegen át dörömbölt, hogy ne engedjék felszállni a gépét, majd pedig valahogy sikerült kijutnia, és futva indult a repülő felé. Szemtanúk szerint a férfi nagyon eltökélt volt, hogy eléri a gépet, az aktatáskájával a hóna alatt rohant, mielőtt leteperték. A rendőrök őrizetbe vették és egy ajtózár megrongálásával vádolták meg. (BBC)

A late passenger has been pinned to the ground by @DublinAirport police after running out of the terminal towards the plane pleading and shouting at the pilot to wait. 1/...@BBCNewsNI pic.twitter.com/TJL22qfNCt