Az apropó pedig a színésznő születésnapja volt. Schwarzenegger a Twitteren köszöntötte ezzel a két képpel, melyek készítése között több mint 30 év telt el:

Happy birthday to my dear friend Linda Hamilton. One of my favorite co-stars, a true badass, and a wonderful human being. I’m pumped to be back together again. pic.twitter.com/jTaBLQK2qv