A győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház sürgősségi osztályára menet ezzel is találkozhat. Egy olvasónk vitte be az egyik rokonát. Le is parkolt, jegyet is váltott, majd a rokonnal várta, hogy ellássák. Négy órát töltöttek a sürgősségin, ezek után ki állt ki a parkolóból, a fizetésnél azonban leesett az álla. A győri kórház 2000 forintos óránkénti parkolással számolva - az első félóra ingyenes - 7500 forintot kért. (Ha elvesztette volna a parkolójegyét, 20 ezer forintot kellett volna leszurkolnia.)