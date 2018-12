Egy nyugatnémet kisvárosban, Westoennenben a Dreimeister csokigyárban történt egy kisebb technikai hiba, ami miatt a gyárból nagyjából egy tonna csoki az utcára ömlött. A hideg járdán a folyékony csokoládé gyorsan megkeményedett, így a helyszínre érkező tűzoltók azon kívül lapáttal kezdték el felbontani a megszáradt csokiréteget, és forró vizet is bevetettek a megmaradó csokiszigetek eltűntetése érdekében.

A cég vezetője Markus Luckey a helyi médiának azt mondta, a gyár szerdán kezd újra üzemelni. Azt is megjegyezte, hogy még szerencséjük is volt, hogy most, és nem karácsony előtt közvetlenül történt a meghibásodás, ugyanis az üzleti értelemben "valódi katasztrófa lett volna". (Guardian via Soester Anzeiger)