A siroki óvodának még esténként is rendszeres látogatói vannak:

öt-hat szarvas.

A polgármester szerint eddig hiába próbálkoztak bármivel, a tuják hálóval bevonásával vagy ultrahangos vadriasztással, "az állatok idén nagyon elszemtelenedtek". Már így is körülbelül 350 ezer forintnyi kárt okoztak a tuják megkopasztásával és a kerítések megrongálásával. És hiába magasították a kerítést, a szarvasok kerülőúton, a szomszéd telekről jönnek át az óvoda területére.

A helyiek szerint az állatok a lakótelepre is bemerészkednek, és az illetékes vadásztársaság is hiába ad le riasztólövéseket, és most a rendőrkapitányságtól várják az engedélyt, hogy ritkíthassák őket. (Kékes Online)