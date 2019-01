Ahogy tegnapi cikkünkben is írtuk, ma hajnalban több helyen is látni lehetett a teljes holdfogyatkozást. Ezt a ritkaság számba menő égi jelenséget örökítette meg kollégánk, és a világon több fotós is.

A hold a földhöz legközelebb eső pontján járt a pályájának, így az átlagosnál kicsivel nagyobbnak láthattuk. A Föld Holdra vetülő árnyéka pirosas színű lesz, emiatt "vérholdról" is beszélnek sokan. A vöröses szín ugyanannak a jelenségnek köszönhető, mely miatt a naplemente rózsaszín, vörös vagy narancsos színű. A Föld légköre egy kicsit megtöri a napfényt, amely elhajol a Föld oldala mentén és eléri a Holdat. Emiatt a Nap fényének csupán vörös komponense világítja meg kísérő égitestünket