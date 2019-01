Nem, ilyen káromkodás még nincs, meg hirtelen nem is jut eszembe olyan élethelyzet, amikor ezt káromkodásként lehetne értelmezni, maximum az Állásukat Féltő Könyvesbolti Eladók Szabad Szakszervezetének kongresszusán. Szóval mi ez, ha nem káromkodás?

Hát a szerintem az elmúlt évek egyik legjobb könyves újításának, a nonprofit projektként zsebkönyvautomatákat telepítő Poketnek az új akciója: közösségi finanszírozással helyeznének üzembe új automatát. Egy-egy ilyen nagyjából kétmillió forintba kerül, a most elkezdett kampányban ennek nem egész kétharmadát, 1,27 milliót akarnak összegyűjteni, a többit ők teszik majd hozzá. Nem tudom, mikor indultak, de most 49 százalékon állnak, és még 11 napjuk van hátra. És ha az túlzás is, hogy az adakozókról fogják elnevezni, az viszont tény, hogy mindenkinek, aki ad rá pénzt, két évig rajta lesz a neve.