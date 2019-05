Ritka, de azért időről-időre előforduló jelenség az ökölvívásban, hogy a felek egyszerre nézzenek bele a másik ütésébe, és szimultán padlózzák egymást. Pontosan ez történt a bő egy hete Floridában rendezett Irosvani Duvergel és Jerhed Fenderson meccs harmadik menetében.

A nagy esélyes és későbbi győztes kubai Duvergel egy masszív jobb horoggal, míg amerikai ellenfele egy derekas jobb felütéssel talált be egyazon pillanatban, így aztán egyszerre is csuklottak össze. A kubai kelt fel előbb, rögvest próbált is úgy tenni, mintha részéről az akció tervezett része lett volna a padlóra heveredni egy cseppet, de nem volt túl meggyőző. Sokkal inkább a további menetekben nyújtott teljesítménye, amivel végül simán nyert.