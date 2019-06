Vannak környezetvédelmi, természetmentő és városvédő akciók, amiket tényleg csak egy vékony mezsgye választ el a bulitól. Végül is, pár nap együttlét egy csomó jó fej emberrel, miért ne lehetne szórakoztató is? Na most, ez nem ilyen lesz!

Július 8 és 14. között "tudományos kutatás alapú tervező- és műhelytábort" szerveznek a Rómaiért. A felhívás elég komolynak tűnik, a szervező Jakabfi György tájépítész, és G. Szabó István mérnök, címzetes egyetemi docens. A tervük az, hogy egy hét alatt egy csomó érintett együtt gondolkodik, hátha kitalálnak valami klasszat.

Fotó: Livvyfan / Wikipedia Öreg fák a Római-parton

Nincs semmiféle politikai színezete az egésznek, se előzetes kinyilatkoztatások. Az ingyenes "tábort" a Külker Evezős Klubjában tartják, és ahogy az esemény Facebook-oldalán írják "az egyhetes nyári iskola első 2 napján urbanisztikai, építész- és építőmérnök, vízmérnök, környezetmérnök, erdész, tájépítészmérnök, közgazdász, jogász szakemberek készítik fel a 20-30 fős csapatot, majd a hét hátralevő részében kisebb csoportokat alkotva, intenzív műhelymunka következik, melyet szakmai stáb felügyel, segítve a tervezőcsapatok munkáját. A tervezési/kutatási folyamat prezentációval zárul, majd rövid belső zsűrizést követően, a tábor befejeztével a kész anyagokat tematikusan bemutató kiadvány, illetve weboldal készül."

Az eseményél megjelent legfrissebb poszt szerint ott lesz "Bogárdi István professzor, Csemez Attila, Csók László, Körmendy Imre, a MUT korábbi elnöke, Simonffy Zoltán, Sztojcsev Zsolt infrastruktúra-építőmérnök, Tóth Zsolt erdőmérnök".

Bárki csatlakozhat, akármi is a véleménye a Római-part átalakításáról, és akármilyen szakterületről is érkezik. Sőt, az sem baj, ha nem szakember, pusztán érinti a tervezett változtatás. Részletek itt.