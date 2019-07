Először láthatók az amerikai fotós, Linda McCartney hatvanas években, a Beatles-tag Paul McCartneyval való házassága alatt készült fotói és naplói egy Glasgowban megrendezett nagyszabású kiállításon, Glasgow-ban írja az MTI.

A hétvégén megnyílt Linda McCartney retrospektív című tárlat kurátora Paul McCartney, és a házaspár két lánya, Mary és Stella McCartney volt. A kiállításra a hatvanas évekbeli képeken kívül az 56 évesen, 1998-ban mellrák következtében elhunyt fotós későbbi munkáiból is válogattak.

Paul McCartney szerint néhai felesége is szeretné ezt a tárlatot, különösen azért, mert Glasgow olyan hely volt, amelyet szeretett.

A tárlaton helyet kaptak Linda McCartney 60-as években vezetett naplói is, ezeket szintén először mutatják be a közönségnek. A feljegyzések inda McCartney fotós pályafutásának kezdetei mellett a korabeli zenei színtért is bemutatják a fotós szemszögéből. A Beatles-tag felesége a hatvanas évek közepén vált profi fotóssá, készített képeket a Beatles mellett Jimi Hendrixről, a Rolling Stonesról is, egészen haláláig fotózott.