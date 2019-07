A képen egy nyolcéves, körmendi születésű kisfiú látható, amin épp mesét mond, a kisfiút Erdélyi Rolinak hívja, a mese a Rátóti csikótojás, csak a dokumentarista hitelesség érdekében. A képen azonban igazán az a megható, ahogyan és amiért Roli a körmendi Alterába fesztivál nagyszínpadjára kerülhetett.

Fotó: Wildung Győző / Alterába

A kisfiú ugyanis súlyos betegséggel, sőt, betegségekkel küzd. Négyhónapos volt, amikor kiderült, hogy úgynevezett agyi hálós cisztával él, és az agyát borító cisztákat nem is lehet eltávolítani. Tizennyolc hónapos koráig két életmentő agyműtétje volt, a koponyába söntöt ültettek. Hamarosan kiderült, hogy emellett mielodiszpláziás szindrómája is van, nem képződik elegendő egészséges vörösvérsejt a szervezetben. Emiatt 2014-ben csontvelő-átültetésen is átesett, egy évvel később pedig a lábát kellett műteni, hogy járni tudjon.

A rengeteg megpróbáltatás mellett az egészségügyi beavatkozások nagyon sok pénzbe is kerültek, kerülnek. Roli gyógyulását Körmenden és a környékén nagyon sokan segítették az elmúlt években – például a helyi kosárcsapat is –, közülük is kiemelten sokat foglalkozott a támogatásával Alterába fesztivált szervező Hegedüs László. Ezért Roli, aki már korábban is mesélt, hogy beteg gyerektársain segítsen, a fesztiválon is fellépett, hogy így köszönje meg a támogatást.