Idén is megrendezik Somogyvámoson, Krisna-völgyben a háromnapos Búcsút. Ez tulajdonképpen egy óriási fesztivál rengeteg programmal. Három napon át mindeki előtt nyitva áll a Krsina-hívők által lakott völgy, tavaly körülbelül tízezren keresték fel a fesztivált. Az idei Búcsú egyik kiemelt témája a környezettudatosság lesz.

krisna.hu

A leglátványosabb program pénteken a Holi, vagyis a színek fesztiválja lesz, ami nem más mint egy óriási, gyerekek és felnőttek részvételével zajló festéklövészet virágesőben. Szombaton és vasárnap bárki egy-egy védikus esküvő vendége lehet, a látogatók megkóstolhatják a vegán magyar és az indiai konyha ételeit is. Ahogy minden évben, idén is be lehet nézni egy Krisna-hívő család otthonába, lesz őskohász bemutató és a hagyományos kézi szövés-fonás.