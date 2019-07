Ha esetleg nem tudná, a képen egy 1972-es, elképesztően ritka Moon Shoe van, amit a Nike társalapítója, Bill Bowermann tervezett, kifejezetten a '72-es amerikai olimpiai selejtezőn induló futók számára. Ebből összesen 12 készült, de mára ennél kevesebbről tudni, most pedig azt az egy párt árverezték el, amit sose hordott senki.

Persze nyilván mindenki arra kíváncsi, hogy akkor most mennyiért is kelt el a cipő, úgyhogy nem is húzom tovább az időt: 437 500 dollárt, vagyis majdnem 128 millió forintot fizetett érte egy kanadai gyűjtő, Miles Nadal, aki az autókból álló kollekciója mellett ezt is szeretné kiállítani majd egy privát múzeumban.

Ez az összeg nemcsak az előzetesen becsült 160 ezer dolláros összeget szárnyalta messze túl, hanem az eddigi, 190 373 dolláros rekordot is. Az eddigi rekorder amúgy egy pár, Michael Jordan által aláírt Converse volt, amit a legendás kosaras az 1984-es olimpiai döntőben hordott.

