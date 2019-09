Hiába érdeklődtek hárommillióan az UFO-titkokat őrző nevadai 51-es körzet megrohamozása iránt, végül csak háromezren mentek el és ők is inkább csak buliztak. A hatóságok viszont eléggé aggódtak, hogy konteóhívők milliói jönnek majd a semmiből indult viccre, úgyhogy olyan bejegyzést tettek a Twitteren, hogy a végén inkább bocsánatot kértek, és törölték is. Ami elég gyanús. Vajon milyen titkokat rejtett az üzenet JÓL OLVASVA? Sosem tudjuk meg, ez van a helyén:

In case anyone wanted to see the tweet in question pic.twitter.com/nGGd8qXD2C