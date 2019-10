Idén ősszel új fokozatba kapcsol a streaming háború, elindul a Disney és az Apple új, fizetős szolgáltatása is. Az Apple TV+-ra november elsejétől lehet előfizetni, amiért cserébe teljesen saját gyártású tartalmakat lehet majd nézni, Magyarországon is. Lesznek filmek, sorozatok, gyerekeknek szánt programok és dokumentumfilmek is.

Az Apple első filmje az The Elephant Queen nevet kapta és nem egy tipikus természetfilm lesz, ugyanis úgy van összevágva, mintha egy rendes fikciós, egész estés film lenne, csak emberek helyett elefántokkal a főszerepben. A történet Athenáról, egy kifejlett mátriárkáról szól, aki egy csordát vezet át a kíméletlen pusztán, víz után kutatva. A narrációt pedig az Oscar-jelölt Chiwetel Ejiofor szolgáltatja majd.

A most érkezett előzetes és a már megjelent kritikák alapján úgy tűnik, hogy az elefántok küzdelme az elemekkel biztos sokakat megríkat majd. A szakértők szerint a film kiváló eséllyel indulhat az Oscar-versenyben, ahol az ilyen állatokról szóló alkotások jól szoktak szerepelni.