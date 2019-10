Chris Prosser és Ian Flood építészként dolgoznak, de amúgy különböző speckó sakk-készleteket is készítenek a világ nagyvárosai alapján. Ez ott fenn New York, de létezik még Párizs, London, San Francisco is a variációk között. Az ár attól függ, hogy éppen bronzból van-e a készlet (akkor uszkve 3000 font, azaz 1,1 millió forint egy), vagy sima fémből (akkor csak 400 font, azaz potom 152 ezer forint). A honlapjukon lehet böngészni a lehetőségeket, Budapest egyelőre nincs, de lehetne.

(The Awesomer)