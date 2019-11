Dobó Katának úgy tűnik, elég jól megy a sora mostanában: a színésznőből lett rendező a pusztítóan rossz, ám mégis őrülten sikeres idei filmje, a Kölcsönlakás apropóján utazott ki a Los Angeles-i Magyar Filmfesztiválra, de már a reptéren hatalmas örömben volt része,

ugyanis leszállás után rögtön találkozott Ed Sheerannel!!!

Hát ennél aztán tényleg kevés jobb dolgot tudok elképzelni – mondta nyilvánvalóan ön is a kép láttán, de sajnos el kell keserítsem, a képen látható úriember ugyanis bár valamennyire tényleg hasonlít Ed Sheeranra, kétségtelenül nem Ed Sheeran. Ezt a hozzászólók is gyorsan jelezték, sőt, a poszt szövege alapján Dobó Kata is csak egy epikus tréfát sütött el,

DE!

Ha az ember visszanézi a szerkesztési előzményeket, hamar kiderül, hogy az #oazegyaltalan hashtag, meg az első sorban szereplő sejtelmes "vagy nem" is később került be a szövegbe (ráadásul két külön szerkesztésben), így meg már a franc se tudja eldönteni, hogy most akkor Dobó Kata tényleg azt hitte-e, hogy az idei Szigeten fellépő Sheerannel találkozott, vagy csak egy nagyon ravasz átverést látunk kibontakozni.