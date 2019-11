Jász-Nagykun-Szolnok megyében továbbra sincs autópálya – írja a Police.hu a közleményében.

Múlt hét csütörtökön emelték 110 km/h-ra a sebességhatárt a 4-es főút Törökszentmiklós és Szajol közötti szakaszán. A rendőrség ezután fokozott figyelemmel követte a változtatás hatásait, azonban az autósak nem pont a várakozásoknak megfelelően reagáltak rá.

A civil autóból végzett mérések során azt tapasztalták, hogy sokan a megemelt sebességhatárt is jelentősen túllépik.

Fotó: Police.hu

A közlemény szerint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság továbbra is célirányos ellenőrzéseket fog tartani a megye közútjain. Arra is felhívták az autósok figyelmét, hogy akkori is számíthatnak ellenőrzésre, ha épp nem látnak rendőrautót, hiszen civil kocsikból is végezhetnek méréseket a nap bármely szakában.